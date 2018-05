Lyt her: Børnestemmer skal få dig til at sænke farten ved vejarbejde

Sænk farten: Den populære app, Trafik Alarm, der advarer mod fartkontrol og vejarbejde, lancerer et nyt initiativ. Fra midten af maj og tre uger frem vil stemmer fra børn advare, når der er vejarbejde.

- Der kommer nok aldrig reklamer for chokolade eller sodavand i vores app, men når det er et så vigtigt budskab i trafikken om, at man skal respektere vejarbejderne, så synes jeg, det er rigtig sjovt, at de bliver en del af vores app. Vi vil gerne, sammen med børnestemmerne, være med til at gøre en indsats for at gøre vejene mere sikre omkring vejarbejde, siger Søren Kleberg, Produktchef fra Trafik Alarm, i en pressemeddelelse.

Børnestemmerne er en del af kampagnen "Pas på min far", der netop er blevet genoplivet med børnetegninger langs vejen.

Bilisterne vil blive ramt af tre forskellige advarsler, når bilisten nærmer sig vejarbejde. Det skal få bilisterne til at lette foden fra speederen og være mere opmærksom omkring vejarbejderne landet over.

Hør de tre forskellige advarsler længere nede.