Lykkerus: Niels Flemming Hansen blev valgt ind

Valgt ind: Niels Flemming Hansen er jublende, for han er blevet valgt til Folketinget for Konservative, som han var opstillet for i Sydjyllands Storkreds.

For Niels Flemming Hansen betyder det, at han fredag skal til København, hvor de i partiet skal have aftalt, hvem som skal sidde på de forskellige ordførerskaber.

Og Niels Flemming Hansen har da også et par ønsker i ærmet, når man spørger ham, hvad han godt kunne tænke sig.

- Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at blive erhvervsordfører, men den går nok til Rasmus Jarlov, forklarer han.

Han er åbensindet og har en bred palette af interesseområder, hvor der er muligheder for ordførerskaber.

- Et ordførerskab inden for turisme eller energi vil jeg være glad for. Infrastruktur vil jeg også gerne. Men jeg brænder virkelig for at forbedre folkeskolen, som jeg elsker rigtigt højt, og derfor vil jeg være begejstret for at blive uddannelsesordfører, forklarer han.

Konservative fik 6,6 procent af stemmerne på landsplan og har dermed fået 12 mandater. Det er seks mere end ved sidste folketingsvalg i 2015, hvor partiet kun fik 3,4 procent af stemmerne på landsplan.