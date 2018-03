Lykkelige lejere: Tre rotteplagede familier bliver genhuset

Historien

Tirsdag bragte JydskeVestkysten "Beboere med rotter er overladt til sig selv".I artiklen afviser både boligforeningen Domea og Varde Kommune at der kan blive tale om genhusning.



Boligforeningens forsikring dækker ikke, fordi det er overfladerotter, der er kravlet op under facadeplader, der blev sat på blokkene for godt ti år siden.



Styrelsen for Patientsikkerhed var mandag ikke involveret af Varde Kommune, men frarådede generelt at mennesker deler boliger med rotter.