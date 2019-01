Lufthavnskrig blusser op: Jyske lufthavne i kapløb om at være først med rute til New York

SAS har netop leaset tre splinternye langdistancefly, og i sidste uge meldte flyselskabet ud, at det arbejder aktivt på at åbne en rute mellem Aarhus Lufthavn og New York. Billund og Aalborg lufthavn arbejder også for en tilsvarende rute, men der er kun plads til én mellem Jylland og den amerikanske metropol, vurderer ekspert.

Kapløb: Hvilken jysk lufthavn kommer først med en direkte rute mellem Jylland og New York?

Det spørgsmål er blevet højaktuelt, efter at SAS' koncernchef, Rickard Gustafson, i sidste uge meldte ud, at flyselskabet "aktivt vil forfølge" at åbne en rute mellem Aarhus Lufthavn og den amerikanske metropol. Udmeldingen kom onsdag i sidste under Aarhus Kommunes nytårs-briefing for erhvervslivet, hvor Gustafson gjorde det klart, at Aarhus og New York har nærmet sig hinanden, efter at den kendte flytype Airbus 321 er kommet i en langdistance-udgave.

Onsdag i denne uge kunne SAS offentliggøre, at flyselskabet har leaset tre eksemplarer af selvsamme Airbus langdistance-fly, hvoraf det første kommer i luften i første halvdel af 2020.

SAS ønsker ikke at forholde sig til, om en Aarhus-New York rute er rykket et skridt tættere på med den nye leasingaftale, men lufthavnsdirektør i Aarhus Lufthavn Peter Høgsted peger på, at flyene skaber nogle nye muligheder.

- Der skal være et vist antal folk, der ønsker at rejse på distancen, før det giver mening, men der skal færre til at fylde de nye maskintyper, og de er mere brændstoføkonomiske. Det gør, at man kan lave en mere rentabel forretning på et mindre marked, siger han.