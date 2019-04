Luften renset mellem vognmænd efter strid i magtfuld brancheorganisation

I februar rejste den Padborg-baserede vognmand H.P Therkelsen skarp kritik mod brancheorganisationen ITD for ikke at varetage internationale interesser godt nok. Der hersker stadig uenigheder mellem små og store vognmænd i organisationen, men på generalforsamlingen lørdag blev kortene lagt på bordet.

I februar opfordrede H.P Therkelsen i et brev alle ITD's store medlemsvirksomheder til at indsamle så mange fuldmagter som muligt for at få valgt de rigtige personer ind i bestyrelsen. Ifølge Peter og Mogens Therkelsen, der er henholdsvis administrerende direktør og bestyrelsesformand i den Padborg-baserede vognmandsforretning, bliver de store transportvirksomheders internationale interesser ikke varetaget godt nok, og de små vognmænd var ifølge Therkelsen overrepræsenterede i bestyrelsen.

Mogens Therkelsen ønskede i februar ikke at uddybe sin kritik af ITD over for JydskeVestkysten, men nu forklarer Peter Therkelsen, at det især drejer sig om organisationens indstilling over for nye EU-regler om cabotagekørsel, der er på vej. Cabotagekørsel dækker groft sagt over det, at en chauffør ansat i ét land, transporterer gods i et andet land.

- Vi efterspørger et større internationalt fokus. Traditionelt har ITD primært varetaget de internationale interesser, men vi føler, at medlemssammensætningen de seneste år har forandret sig så meget, at organisationen ikke er lige så skarp på det internationale. Nu skal den nye bestyrelse i arbejdstøjet og finde ud af, om de er enige eller uenige, siger Peter Therkelsen.

Peter Therkelsen ønsker ikke at kommentere den nye bestyrelsessammensætning, men understreger, at der til generalforsamlingen var en fornuftig dialog, hvor han fik afløb for sine bekymringer.

Strid om EU-regler

ITD går ind for, at chaufføren skal have løn efter den overenskomst, der gælder i det land, han kører i. Det betyder, at chauffører fra udenlandske transportvirksomheder skal have dansk løn, når de kører i Danmark, og omvendt betyder det, at H.P Therkelsens chauffører, der eksempelvis bevæger sig gennem Tyskland og Polen, skal have løn efter to forskellige overenskomster.

- Det handler ikke om, at vi vil gå efter den sidste femøre med lave lønninger, men vi synes, det er uoverskueligt. Hvordan skal man dokumentere det? Hvordan skal man kontrollere og håndhæve det? Det besværliggør det for os, der kører internationalt, og risikerer at blive et bureaukratisk monster, siger Peter Therkelsen, der håber at finde fælles fodslag i ITD.

Næstformand Niels Juel Nielsen forstår godt H.P. Therkelsens frustration, men understreger, at ITD er nødt til at forholde sig til, hvad der er politisk muligt.

- Selvom vi i ITD havde haft en anden holdning, var vi aldrig kommet igennem med den. Desuden siger vi, som vi gør, for at beskytte de danske vognmænd, så de ikke bliver rendt over ende af østeuropæere, der presser deres lønninger. Men det er svært at lave retfærdige regler som er til at fortolke, siger han.