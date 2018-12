Louise Sommer blev enke, mens hun var højgravid med sit andet barn, da hendes mand Casper begik selvmord. Siden den isende kolde nat i februar for under et år siden har hun hver dag forsøgt at forholde sig til at være dybt ulykkelig samtidig med, at hun er forelsket i sine to døtre. Men selvom hverdagen som alenemor til to små børn er hård, og Casper ofte har fået skæld ud over sin beslutning, så vil han altid være med i hendes hjerte.