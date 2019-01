Louisa blev dræbt i Atlasbjergene: På lørdag bliver hun mindet

Terrordrab: Det skabte rystelser i Danmark og resten af verden, da to unge kvinder kort før jul blev fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko. Den ene af de to piger var Louisa Vesterager Jespersen fra Danmark, der bliver mindet ved en højtidelighed i Ikast på lørdag.

I en dødsannonce i tirsdagens udgave af Ugeavisen Grindsted står der følgende:

"Jeg længes efter at se dig. Jeg længes efter at høre din stemme. Døden tog dig fra mig, og tomrum er alt der er tilbage. Hvil i fred vores søde engel. Du vil altid være i vores hjerter."

Ordene er signeret af Louisas søskende og mor, der bor i Grindsted.

Louisas mor, Helle Jespersen, fortalte før nytår til BT, at familien havde advaret hende og veninden mod rejsen. De synes, det var for farligt at rejse til et så kaotisk land, men Louisa tog alligevel afsted.

- Hun var altid glad og positiv, og hun ville altid opleve noget, siger Helle Jespersen til JydskeVestkysten.

Familien er oprindeligt fra Ikast, men Helle Jespersen flyttede til Grindsted på grund af et nyt job. Louise blev boende i Ikast, men rejste efterfølgende et år til Norge.

I sidste uge anholdt man i Marokko 14 personer for at lovprise eller hylde drabene på de to piger. I alt er 22 personer anholdt og sigtet for terrorisme i sagen. Blandt dem er fire mænd, som en uge før drabene offentliggjorde en video, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat.