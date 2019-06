Lotte Rod trods sejr: Vi kommer til at lægge arm

Lotte Rod er blevet genvalgt til Folketinget for Radikale Venstre. Hun er glad for sejren, men understreger, at der er udsigt til at nogle forhandlinger i rød blok kan blive hårde.

Genvalgt: Radikale Venstre gik ved onsdagens folketingsvalg hele otte mandater frem. Det er en sejr for partiet, hvor Lotte Rod igen er blevet valgt til Folketinget. - Jeg er meget glad, ikke kun for mig selv og mit parti, men også fordi vi nu får et helt andet folketing, som er præget af en valgkamp, der har handlet om børn, klima og udsyn til verden. Det er jeg så glad for, fortæller hun, i mens hun dagen derpå spiller bold med sin søn hjemme i sin have. Med valgssejren til rød blok, som hev hele 91 mandater hjem, mener Lotte Rod, at fremtiden ser lys ud for en kommende regering. - Det er et godt grundlag at bygge en ny regering på. Jeg glæder mig meget til, at vi skal i gang med at forhandle med Socialdemokratiet. Jeg håber, vi får nogle gode forhandlinger, for der er meget, som kan samle os, fortæller hun.

Der skal lægges arm Lotte Rod forklarer, at der på børneområdet er store ambitioner hos Radikale Venstre. Partiet mener, at der skal bruges to milliarder på området. Det tror hun bliver et af de punkter, hvor de to partier skal forhandle sig til enighed. - Vi kommer bestemt til at lægge arm, for det koster jo mange penge, når det ikke bare skal blive ved snakken om, at vi skal have ordentlige normeringer i vores vuggestuer og børnehaver. Derfor er det nogle forhandlinger, som jeg allerede er ved at forberede mig på. Lotte Rod har været børne- og uddannelsesordfører, siden hun blev valgt ind første gang i 2011, og det forventer hun at hun fortsætter med. - Jeg kæmper videre for normeringerne i vores børnehaver og vuggestuer, og det forventer jeg kommer til at gå godt, når vi nu har fordoblet antallet af vores mandater i Folketinget, fortæller hun. Radikale Venstre fik 8,6 procent af stemmerne på landsplan, hvilket er 4 procentpoint højere end ved valget i 2015. Dermed er der sket en fordobling af partiets mandater fra otte til 16.