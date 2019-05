Det Radikale Venstres spidskandidat, Lotte Rod, er glad for, at det bliver en lang valgkamp, hvor der er tid til at diskutere både EU- og folketingsvalg.

Valgkamp: Lars Løkke Rasmussen har udskrevet folketingsvalg. Valget skal afholdes den 5. juni, hvilket betyder, at det bliver en valgkamp på næsten en måned. Under to uger før folketingsvalget er der valg til Europa-Parlamentet. Lotte Rod, der er spidskandidat for Radikale Venstre i Sydjyllands Storkreds, er glad for, at det bliver en lang valgkamp.

- Det bliver en lang valgkamp, men det bliver også godt, fordi der både er tid til at snakke om EU-valget og folketingsvalget. Jeg synes også, at der er noget meget smukt over, at vi skal stemme på grundlovsdag, som jo er demokratiets festdag, siger hun.

For Lotte Rod spiller det ikke den store rolle, om EU-valget og folketingsvalget havde været lagt på den samme dag.

- På den ene side giver det bedre tid til at snakke om begge dele, men man kunne lige så godt have lagt det på den samme dag, det havde jo været en lige så smart løsning. Jeg håber dog ikke på, at der kommer lavere valgdeltagelse, fordi folk skal i stemmeboksen to gange på under to uger, siger hun.