Lose tøver med ja til at lede ny sundhedsforvaltning

De nye sundhedsforvaltninger, som skal erstatte landets regioner, skal i første omgang af ledes af de fem nuværende regionsrådsformænd, lyder det fra statsministeren. Men Stephanie Lose fra Region Syddanmark er ikke umiddelbart begejstret for den

Sag: Regionsrådsformand og formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) tøver med at tage imod Lars Løkke Rasmussens opfordring om at fortsætte som leder af en af de fem sundhedsforvaltninger, der skal erstatte de fem regioner.

Hun understreger, at det er en teoretisk diskussion, da udspillet ikke nødvendigvis bliver gennemført.

- Men jeg har det sådan, at det vil være underligt at blive en del af noget, som man i konstruktionen synes er en dårlig idé.

Hun lægger vægt på, at forvaltningerne ikke vil have folkevalgte repræsentanter, der skal stå til ansvar for deres beslutninger.

- Det vil være noget helt andet uden et regionsråd bag mig og den mangfoldighed, det giver. De kommende bestyrelser, der erstatter regionerne, vil jo også skulle træffe en masse svære beslutninger, selvom nogen forsøger at få det til at lyde, som om det ikke sker.