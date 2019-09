Lose om stemme til næstformandskandidater i Venstre: Jeg har ikke besluttet mig endnu

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er ikke afklaret med, om hun vil pege på sin mangeårige bekendte Ellen Trane Nørby (V) som næstformand i Venstre, siger hun. Stephanie Lose afviser, at slagsmålet om regionernes fremtid tidligere på året har afgørende betydning for, om hun støtter den tidligere sundhedsminister.

Ved Ellen Trane Nørbys afgang som minister i juni sagde Stephanie Lose til Altinget, at der på nogle områder havde været et "konfliktfyldt samarbejde".

De to Venstre-kvinder har ellers kendt hinanden siden Venstre Ungdom fra årtusindeskiftet og har begge deres udgangspunkt i det syd- og sønderjyske. Stephanie Lose har også arbejdet som studentermedhjælper for Ellen Trane Nørby.

Sag: Det bliver uden offentlig støtte fra Ellen Trane Nørbys (V) mangeårige bekendte fra det syd- og sønderjyske, regionsrådsformand Stephanie Lose (V), at Ellen Trane Nørby om godt en uge skal forsøge at vinde kampen om næstformandsposten i Venstre.

Mange styrker

Nu er det uvist, om den tidligere sundhedsminister skal forvente en stemme fra regionsrådsformanden, når Venstre vælger nyt formandskab den 21. september.

- Det er ikke noget, jeg har en hel masse at sige om. Der er to gode kandidater at vælge imellem. De har begge deres styrker. Jeg vil brugen tiden på at beslutte mig. Det har jeg ikke gjort endnu.

Du har kendt Ellen Trane Nørby personligt i mange år og engang hjulpet hende i valgkampen. Man kunne måske forvente, at du ville give hende din støtte?

- Jeg har ikke sagt, at jeg ikke støtter hende. Jeg har kendt Ellen i mange år, og hun har mange styrker. Jeg håber, hun har lært af processen omkring sundhedsreformen, men jeg er som sagt ikke afklaret.

Hvorvidt har din manglende lyst til offentligt at støtte Ellen Trane Nørby at gøre med den store uenighed, I havde om sundhedsreformen?

- Det har ikke noget specielt med det at gøre. Jeg synes, vi har to gode bud at vælge imellem. Nu vil jeg gerne høre, hvad de gør sig af tanker.