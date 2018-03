Lose om ministerpost: Blev jeg spurgt i morgen, blev det et klokkeklart nej

Hun blev genvalgt som regionsrådsformand med et enormt antal personlige stemmer, er nu blevet formand for Danske Regioner mod alle odds og nævnes som ministeremne. Sidstnævnte ryster hun bare på hovedet af. 35-årige Stephanie Lose (V) har gjort kometkarriere i Venstre. En lang række af de personer, der har været tæt på Venstre-kvinden de seneste år, er ovenud positive over for formanden fra Esbjerg. Overalt beskrives hun som vellidt, velforberedt og nem at omgås. Er der overhovedet nogen sprækker at finde i fortællingen om Stephanie Lose?