Lose: Sundhedsreform forenkler ingenting

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fastholder sin kritik af regeringens sundhedsreform, efter at den onsdag er blevet fremlagt. Hun kritiserer, at en bestyrelse uden folkevalgte personer skal stå for 99 procent af de nuværende sundhedsudgifter.

Politik: Regeringens sundhedsreform vil ikke være en forenkling, men nærmere det modsatte.

Det siger Stephanie Lose (V), formand i Region Syddanmark og for Danske Regioner, efter at regeringen onsdag formiddag har præsenteret sit udspil til fremtidens sundhedsstruktur.

- Man går fra tre til to folkevalgte niveauer, men med tre ekstra led, så jeg har svært ved at få øje på forenkleingen, selvom man forsøger at sælge det som en forenkling. Det ser jeg ikke, siger hun med henvisning til, at der i stedet for regionerne blandt andet bliver oprettet 21 sundhedsfællesskaber landet over samt en bestyrelse for det samlede sundhedsvæsen.

- Når der er lagt op til, at næsten 99 procent af det nuværende sundhedsbudget, skal høre under en bestyrelse, så er jeg ikke enig i at det er en god beslutning, siger Stephanie Lose.

Hun understreger, at hun er enig i de udfordringer, som regeringer skitserer, og at det kræver andre svar end i dag. Ifølge Stephanie Lose er Region Syddanmark dog allerede i gang med blandt andet bedre samarbejde mellem kommuner og region.

Regionsrådsformanden har sammen med de øvrige regionsrådsmedlemmer fra Venstre i landets fem regioner harceleret over udsigten til at miste det folkevalgte element. Det sker fra 1. januar 2021, hvor regionsrådene nedlægges.