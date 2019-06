Lose: Rød aftale skaber store forventninger til løft af sundhedsvæsnet

Flere læger, bedre forhold for psykiatriske patienter og generelt bedre sammenhæng i behandlingen i sundhedsvæsnet er blandt elementerne i rød bloks politiske aftale. Og det skaber store forventninger ved regionerne forud for forhandlingerne om en økonomiaftale, understreger formanden for Danske Regioner.

Sag: Der er kryds ved samtlige ønsker på Stephanie Loses (V) ønskeseddel over udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det er meldingen fra Region Syddanmarks regionsrådsformand, der også står i spidsen for Danske Regioner, efter at rød blok har fremlagt sin politiske aftale for den kommende folketingsperiode. Her slår Radikale, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet fast, at partierne - i modsætning til blå blok - vil bevare regionerne. Dertil kommer en række oplæg til forbedringer. - Det gælder både løft af psykiatrien, bedre sammenhæng for patienterne, et generelt løft af økonomien og flere praktiserende læger. Det er noget, vi er meget optagede af, så i overskriftsform ser det meget fint ud, siger Stephanie Lose. De mange gode intentioner skruer derfor forventninger i vejret op til den økonomiaftale, som den nye S-ledet regering efter ferien skal indgå sammen med Danske Regioner, understreger Venstre-kvinden. - Der er ingen tvivl om, at når man ser på, hvordan der i hele aftalen er mange gode tanker og visioner, så vil det samtidig koste mange penge. Der er en klar forventning om et løft, som reelt kan mærkes, for der er skabt store forventninger. Nu er det helt afgørende at få det konkretiseret og se, om der er vilje til handling bag ordene. Det er det, som det her skal måles på, siger Stephanie Lose.

Flere ansatte Hun nævner, at parterne bag aftalen blandt andet skylder svar på, hvordan man vil ansætte flere folk i sundhedssektoren, som mangler både læger og sygeplejersker. Socialdemokratiet har tidligere meddelt, at der skal ansættes 1000 ekstra sygeplejersker. - Det kræver initiativer at sikre mere arbejdskraft. Der er rekrutteringsudfordringer over hele landet, og det er en dagsorden, man ikke kan levere på fra den ene dag til den anden, påpeger Stephanie Lose. Rød blok lægger både op til at bevare regionerne, som du også har kæmpet for, samt en række forbedringer af sundhedsvæsnet. Dermed er det vel en bedre aftale end den, som Venstre lagde op til? - Der er ingen tvivl om, at jeg er meget glad for, at regionerne overlever. Men det er ikke fair at holde denne aftale op imod den meget detaljerede sundhedsreform, som blev fremlagt tidligere på året. For der venter som sagt et arbejde med at få konkretiseret den aftale, som rød blok har fremlagt. Den bærer også præg af, at store dele af indholdet bag sundhedsreformen jo var meget fornuftigt.

Mange forventninger Tidligere sundhedsordfører hos Radikale Venstre Lotte Rod er dog ikke i tvivl om, hvorvidt rød blok kan leve op til forventningerne, selvom der stadig mangler en konkret finansiering af partiernes ønsker. - Det skal vi leve op til. På nogle af tingene kan vi bygge videre på det arbejde, den tidligere regering har lavet, men noget af det vil kræve nye ting. For os i Radikale Venstre er det for eksempel meget vigtigt, at regionerne bliver ved med at være der. Det betyder blandt andet, at medarbejderne ikke skal bruge tid på at holde møder om ny struktur, og at politikerne forbliver tæt på, siger Lotte Rod. Socialdemokratiets pressetjeneste har onsdag meddelt, at partiet ikke har nogen kommentarer til den politiske aftale, før formands- og ordførerskaber er på plads.