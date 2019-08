Lokalt forskningscenter frygter lukning: Enhedslisten holder minister op på S-forslag om hjælp

I 2017 strittede Socialdemokratiet imod, da daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besluttede at fjerne en bevilling på to millioner kroner til det Esbjerg-baserede center for landdistriktsforskning. Nu kræver Enhedslistens Henning Hyllested svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) på, om partiet stadig vil give pengene tilbage til centeret.

Året 2017 var turbulent for Center for Landdisstrikforskning på Syddansk Universitet (SDU). Det Esbjerg-baserede center var truet af lukning, fordi daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) under store protester fjernede en årlig bevilling på to millioner kroner med virkning fra 2018. Argumentet var, at forskningen i landdistrikterne skulle konkurrenceudsættes. Men det ville Socialdemokratiet ikke finde sig i, og derfor fremsatte partiets to lokalvalgte folketingsmedlemmer Troels Ravn og Christian Rabjerg Madsen samt Magnus Heunicke et modforslag om at annullere beslutningen om at fjerne bevillingen.

Det kræver Enhedslistens ordfører for landdistrikter og øer, Henning Hyllested, nu svar på gennem et §20-spørgsmål stilet til erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Bevilling: Mener Socialdemokratiet stadig, nu hvor partiet har vundet regeringsmagten, at Center for Landdistriktsforskning skal have den bevilling tilbage, som den tidligere regering fjernede?

- Jeg vil arbejde for at give bevillingen tilbage, men det er klart, at jeg ikke kan udtale mig alene mand på vegne af en hel regering. Vi skal drøfte, hvad der er muligt, siger Kronborg.

Anders Kronborg (S), der er valgt til Folketinget i Esbjerg, mener, at Center for Landdistriktsforskning er vigtig for udviklingen i landdistrikterne. I en tid, hvor mange unge flytter til byerne, og mange områder derfor er truet af affolkning, er det vigtigt med vedvarende forskning i strømningerne, mener han. Han vil derfor drøfte sagen med både erhvervsministeren og udvalget for landdistrikter og øer, som han er medlem af.

Erhvervsminister Simon Kollerup har syv dage til at svare på Henning Hyllesteds §20-spørgsmål. Over for JydskeVestkysten afviser han at forholde sig til sagen inden da.

Socialdemokratiets modforslag blev bakket op af Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre, men med Dansk Folkeparti som tungen på vægtskålen blev det nedstemt i Folketinget. Nu beder Henning Hyllested den socialdemokratiske erhvervsminister om at oplyse, om regeringen fortsat er på linje med sine støttepartier, og om ministeren således agter at tilbagerulle den tidligere erhvervsministers beslutning om at fjerne bevillingen.

Frygter stadig lukning

Grunden til, at Center for Landdistriktsforskning stadig eksisterer trods rundbarberingen, er ifølge centerleder Egon Noe stædighed.

- Vi har kæmpet ekstra hårdt for at skaffe ekstern finansiering, og SDU har i en periode holdt hånden under os, siger han.

Han frygter stadig, at centeret om få år må lukke, hvis det ikke får bevillingen tilbage, og derfor har han i et brev til erhvervsminister Simon Kollerup skrevet, at han håber, at regeringen og støttepartierne står ved sit forslag fra før valget. Ifølge Egon Noe er det uholdbart, at centeret konstant skal være på jagt efter ekstern finansiering og konkurrere om forskningsmidler uden nogen form for grundbevilling.

- Vi har nærmest hele tiden mindre end et års tidshorisont at planlægge og udvikle ud fra, men forskning er langsigtet. Det tager eksempelvis tre år at uddanne en ph.d.-studerende, siger han og understreger, at man uden bevillingen risikerer at udhule en vigtig vidensbank i en tid, hvor udfordringerne i landdistrikterne ifølge ham bliver større og større.