Undervisningsminister Merete Riisager (LA) havde indkaldt til møde om VUC Syd torsdag, men vil ikke udtale sig om sagen, før det midlertidige styre er færdigt med dets arbejde i oktober. Det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen (S) fortæller, at der var en alvorlig stemning på mødet, og at det ikke er utænkeligt, at VUC Syd går konkurs.