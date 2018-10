Lokalt Venstre-medlem opstilles som Carl Holsts efterfølger

Det er knap to måneder siden, at Carl Holst meddelte, at han stopper i politik. Nu har Venstre i Esbjerg Omegn fundet en kandidat, der kan afløse den tidligere forsvarsminister som folketingskandidat i kredsen.

Den fungerende formand for Venstre i Esbjerg Omegn, Laurids Schack, fortæller, at det var en enig kredsbestyrelse, der tirsdag aften pegede på Tom Eriksen.

Valg: Så lykkedes det Venstre at finde et bud på Carl Holsts afløser. 59-årige Tom Eriksen har stillet sig til rådighed som partiets folketingskandidat i kredsen Esbjerg Omegn, hvor Carl Holst blev valgt ved seneste valg.

- Der er ikke andre kandidater, der er kommet så langt som Tom, siger Laurids Schack, som fortæller, at dialogen med Tom Eriksen blev etableret for cirka 14 dage siden.

Siden Carl Holst i et interview med Avisen Danmark offentliggjorde, at han stopper i politik, har Laurids Schack gjort det klart, at han helst så en lokal kandidat blive opstillet.

Bør være stemmer nok

Ved valget i 2015 fik Carl Holst 2618 personlige stemmer i kredsen Esbjerg Omegn. Laurids Schack tror på, at Tom Eriksen har mulighed for at blive valgt til Folketinget, hvis han ved opstillingsmødet den 29. oktober bliver valgt som ny folketingskandidat.

- Jeg tror, at der så absolut er mulighed for at han bliver valgt ind, men det kræver i første omgang opbakning fra Venstres medlemmer. Tom kommer til at dække Esbjerg, Bramming og Ribe, så der burde være stemmer nok alt taget i betragtning, hvis de kan holdes hjemme fra sidste valg, siger han.

Bliver det svært at holde stemmerne fra sidste valg hjemme?

- Det ved man aldrig. Det er lige så svært som at gætte på, om det bliver regnvejr i morgen, siger Laurids Schack.