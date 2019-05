Lokalt V-bagland bakker op om Løkkes chokmelding: Spændende med SV-regering

Lars Løkkes meldinger om et muligt regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre møder opbakning fra dele af det syd- og sønderjyske Venstre-bagland. Det socialdemokratiske bagland er mere pessimistisk i forhold til mulighederne for et regeringssamarbejde.

Valg: Det er både fornuftigt og spændende, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en ny bog åbner op for et muligt regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Sådan lyder meldingen fra dele af det syd- og sønderjyske Venstre-bagland, som ser en god fornuft i et muligt samarbejde mellem de to rivaliserende partier.

- Det lyder da spændende. Vi vil få lidt mere ro, da det er en større regering, og derfor vil der ikke skulle så mange partier til for at få lavet en aftale, siger Bjarne Thomsen, der er formand for Venstres vælgerforening i Tinglev.

Også i Esbjergs V-bagland er der opbakning til statsministerens udmelding.

- Jeg synes, det lyder utrolig interessant, siger kredsbestyrelsesformand i Esbjerg By Jesper Juul Larsen.

Han mener, at et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre i sig selv vil have så mange mandater efter et folketingsvalg, at det vil være nemmere at sikre et flertal under politiske forhandlinger. Derfor vil være nemmere at gennemføre store politiske aftaler.

- Man vil kunne tage beslutninger om de helt store ting. Det er meget svært i dag med et lille mindretal over for det store flertal på Christiansborg, siger han med henvisning til, at regeringen i sig selv ikke mønstrer et flertal, men ofte er afhængige af eksempelvis Dansk Folkeparti for at få et flertal. Regeringen råder i dag over 53 af folketingets 179 mandater.

Ingen af de to lokalformænd mener, at det er urealistisk med en SV-regering efter det kommende folketingsvalg

- Det bliver interessant. Sådan vil jeg sige det. Alt kan ske i politik, men jeg vil nok sige, at der er cirka fifty-fifty, siger Jesper Juul Larsen om mulighederne for en SV-regering efter valget 5. juni.