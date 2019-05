Lokalt S-medlem fælder dom over duel: Løkke og Mette klæder hinanden, men skal ikke i regering

Det var to retoriske begavelser, der onsdag tørnede sammen i direkte valgdebat i Aabenraa, og derfor er det svært at udråbe en vinder. Sådan lyder dommen fra byrådsmedlem og tidligere borgmesterkandidat i Aabenraa Kommune Povl Kylling Petersen (S), efter at hans egen partiformand Mette Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) diskuterede sundhed, økonomi og balancen mellem land og by på Folkehjem. Byrådsmedlemmet så flere positive takter i forhold til et større samarbejde mellem de to politikere.