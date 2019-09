Lokalt EU-medlem: Jeg opfordrede Ellen til at stille op

Regionalt: - Fuld opbakning til dig kære Ellen! Tak for din evige og utrættelige støtte!

Sådan skrev Venstres sydjyske medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen, til opslaget, hvor Ellen Trane Nørby mandag aften offentliggjorde, at hun stiller op som næstformand i Venstre.

I opslaget skrev hun, at hun havde taget valget efter utallige opfordringer fra partikolleger og baglandet. Heriblandt Asger Christensen.

Har du opfordret Ellen Trane Nørby til at stille op?

- Det kan du godt sige. Jeg har i hvert fald ringet til hende og sagt, at jeg synes det var en god idé, at hun stillede op, og det er jo en opfordring.

Hvorfor er hun bedre end Inger Støjberg som næstformand for Venstre?

- Det skal tiden jo vise. Det kan vi jo aldrig vide. Når man har et valg, så træffer man et valg. Der er to fantastiske kandidater, og jeg har tidligere udtalt, at jeg så meget gerne, at vi havde et formandskab på tre i Venstre. Og det er i hvert fald noget at det som jeg vil arbejde kraftigt for, at vi kan få etableret. For netop ved et formandskab på tre, så har du større chance for at få hele organisationen med i formandskabet.

Så du så gerne, at både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby blev næstformænd i Venstre?

- Det er ikke det, jeg tager stilling til. Men jeg tager stilling til, at det kan være en god idé, at vi får bredden med i et formandskab.

Og støtter du også op om Jakob Ellemann som formand?

- Ja, det gør jeg.