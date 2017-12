Lokale virksomheder forventer stor eksportfremgang

2018 ligner et jubelår for det syd- og sønderjyske erhvervsliv, fastslår årsrapport. Landsdelens virksomheder forventer en stor stigning i eksporten. Vi nyder godt af international vækst, mener Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Optur: I 2018 vil syd- og sønderjyske virksomheder sælge langt mere til udlandet end i det forgangne år.

Sådan lyder forventningerne i hvert fald i Region Syddanmarks årsudsigt for 2018, hvor et repræsentativt panel af 1020 direktører for små og mellemstore virksomheder fortæller om deres forventninger til det kommende år.

45 procent af de 438 adspurgte direktører, som kommer fra eksporterende virksomheder, fastslår således, at de forventer øget eksport i 2018, mens kun tre procent forventer mindre eksport. Forventningerne til det kommende år er steget gevaldigt i forhold til de foregående år, hvor 36 procent i både 2015 og 2016 forventede at sende flere produkter over den danske grænse.

- Vi kan se, at ordreindgangen er stigende, faktisk overraskende stigende. Eksportvirksomhederne rører på sig og nyder godt af, at det går godt med væksten i vores nabolande, siger formanden for Dansk Industri Sønderjylland, Erling Duus.

Men det er ikke kun de positive takter i Norge, Sverige og Tyskland, som skaber optimisme hos landsdelens direktører. Ifølge Erling Duus spiller den store vækst i Kina og USA også en afgørende rolle.

- Det er her, det for alvor eksploderer lige nu med en voldsom vækst. Efter Tyskland er USA og Kina vores nok vigtigste markeder, og derfor skaber det også en masse eksport, siger formanden, der forudser, at syd- og sønderjyske virksomheder får nok at lave i 2018.

- Flere går ind i året med en god ordrebog, siger han.