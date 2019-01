Lokale toppolitikere revser sundhedsreform: Frygter flere lukkede sygehuse

Sygeplejersker får endnu mere travlt, og Tønder Sygehus risikerer at lukke. Ifølge de lokalvalgte folketingsmedlemmer Lotte Rod (RV) og Jesper Petersen (S) kan regeringens sundhedsreform for alvorlige konsekvenser.

Skepsis: Løkke kan ikke være det bekendt.

Sådan lyder meldingen fra Radikale Venstres sundhedsordfører, Lotte Rod, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) akkompagneret af et stort ministerhold onsdag præsenterede regeringens længe ventede sundhedsreform. Ifølge det lokalvalgte folketingsmedlem vil reformen belaste sygehusvæsenet langt mere, end den vil gavne.

- Læger og sygeplejersker har alt for travlt i forvejen. Løkke kan ikke være bekendt, at han vil kaste dem ud i et nyt system, som tager deres tid, i stedet for at give dem mere tid, siger Lotte Rod i en pressemeddelelse.

Hun frygter, at sundhedspersonalet de kommende år skal bruge unødvendigt meget tid på at holde møder for at få det hele til at fungere.

Sundhedsreformen betyder blandt andet, at regionerne nedlægges, og at sundhedsvæsnet i stedet skal varetages af tre forskellige instanser: En national bestyrelse, der skal stå for den overordnede planlægning af sundhedsvæsnet, fem sundhedsforvaltninger med de nuværende regionsrådsformænd i spidsen, der har ansvaret for akutsygehusene og til sidst 21 sundhedsfællesskaber med forankring i kommunerne, der hver især skal sikre sundhedstilbud tæt på borgerne.