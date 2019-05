Lokale topkandidater mødes i direkte valgdebat i Rødding: Sådan sikrer du dig en billet

Blandt navnene er lokale topkandidater som nuværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), spidskandidat for Liberal Alliance i Sydjylland, Steen Holm Iversen, Nye Borgerliges Pernille Vermund, nuværende byrådsmedlem i Kolding Kommune Karina Lorenzen, der stiller op til Folketinget for SF og Torben Østergaard Christoffersen fra partiet Klaus Riskær Pedersen, der blev opstillingsparat i februar.

- Det er med til at gøre noget godt for syd- og sønderjyderne, at vi kan arbejde sammen mediehusene i mellem og ikke bekrige hinanden. Vi løfter i fælleskab en vigtig demokratisk opgave, siger Jesper Nygaard, chefredaktør på TV Syd.

Nu har du chancen for at blive klædt bedre på. På søndag den 12. maj mødes en lang række lokale folketingskandidater til direkte valgdebat på Rødding Højskole. Det er TV Syd, der i samarbejde med JydskeVestkysten står bag arrangementet, og hvert medie uddeler 100 billetter til læsere og seere, mens Rødding Højskole ligeledes uddeler 100 billetter.

Først til mølle

TV Syds chefredaktør Jesper Nygaard byder velkommen klokken 15, og efter en kort tale fra Rødding Højskoles forstander Mads Rykind er der lagt op til to timers debat fordelt på tre runder. JydskeVestkystens nyhedsredaktør Kim Dahl Nielsen og vært på TV Syd Anders Køpke Christensen kommer til at styre slaget med hård hånd, når politikerne skal diskutere velfærd, sundhed og indvandring. Tre emner, der med pension, ghettoer og mangel på sygeplejersker tegner til at blive nogle af de vigtigste under valgkampen.

- Vores fornemmeste opgave er at klæde syd- og sønderjyderne på, så de kan stemme på et så oplyst grundlag som muligt. Vi er stolte af, at vi med dette arrangement er med til at understøtte demokratiet, siger Kim Dahl Nielsen.

For at få fingrene i en af de 100 billeter til arrangementet, som JydskeVestkysten råder over, skal du skrive en mail til servicered@jv.dk. Fordelingen af billetterne sker efter først-til-mølle princippet.