Lokale sygehuse skal styrke sammenhængen for patienterne

Sygehusene i Aabenraa, Esbjerg og Kolding skal styrkes som en del af regeringens plan for de såkaldte sundhedsfællesskaber.

I sin åbningstale i Folketinget tirsdag understregede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) behovet for at sikre et langt bedre sammenhængende sundhedsvæsen.

Det skal blandt andet ske ved 21 sundhedsfællesskaber i de større byer. Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) falder for mange patienter ned mellem to stole i overgangen fra eksempelvis sygehus til kommunen.

- Vi skal væk fra silotænkningen, hvor hver enhed tænker over sin egen pengekasse. Vi skal have mere nærhed i sundhedsvæsnet, hvor vi får et bedre samarbejde mellem de praktiserende læger, kommuner og sygehuse, forklarede ministeren til JydskeVestkysten efter talen.

De mere konkrete spørgsmål om sundhedsfællesskabernes mere præcise udformning bliver først besvaret, når regeringen præsenterer den samlede sundhedsreform i ugen efter efterårsferien.

Det er endnu uvist, hvad regionernes rolle præcist bliver. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative ønsker at nedlægge regionerne, og ved partiets sommergruppemøde i august sagde Lars Løkke Rasmussen, at Venstre var åbne over for, at "der kan ske noget med regionerne i kølvandet på det, vi gerne vil have til at ske: Nemlig et langt bedre sammenhængende nært sundhedsvæsen".