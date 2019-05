Lokale politikere er klar til at gå langt for støjramte naboer: Men venter til efter valget

Jesper Petersen (S) og Hans Christian Schmidt (V) mener, at staten bør gå ekstra langt for at kompensere støjramte borgere nær Flyvestation Skydstrup. Marie Krarup (DF) vil omvendt ikke tilbyde andre vilkår, end når der eksempelvis bygges motorveje. Alle politikere vil vente til efter sommerferien med at diskutere detaljer i en kompensationsmodel.