Lokale lærerformænd bakker op om strejke: - Ikke tilfældigt det blev os

Formændene for lærerne i henholdsvis Vejen og Haderslev kommuner mener, det er fornuftigt, at deres lærere som de eneste i Syd- og Sønderjylland er udtaget til at strejke.

- Et godt bud på, hvorfor det lige netop blev os, er, at hverken Vejen eller Haderslev kommuner har villet indgå lokale aftaler med lærerne om deres arbejdstid, så vi har faktisk dårligere arbejdstider og arbejdsforhold end de fleste andre, mener Bent Hansen fra Haderslev Lærerkreds.

Siden den store lockoutkonflikt og det efterfølgende lovindgreb fra regeringen i 2013 har det været muligt for kommunerne at indgå lokale aftaler med lærerne om, hvordan lærernes arbejdstid skal struktureres. Det har i alt 73 af 98 kommuner ifølge Danmarks Lærerforening benyttet sig af. Haderslev og Vejen kommuner er ikke blandt dem. Teorien går derfor på, at Danmarks Lærerforening har valgt disse to kommuner - blandt otte andre - for at straffe dem.

- Det kan man jo godt tro. Det har været en daglig frustration for lærerne her i området, at kommunen ikke har villet imødekomme os og snakke om tingene, siger Bent Hansen.

Den udlægning er Haderslev Kommunes borgmester, Hans Peter Geil (V), uenig i.

- Vi har forsøgt at forhandle med lærerne flere gange. Jeg har bedt lærerkredsen komme med et godt eksempel på, hvordan det fungerer i en anden kommune, og det har jeg ikke fået, siger han og fortsætter:

- Jeg betragter det som, at vi stadig er i en forhandlingsproces. Den 19. marts drøfter vi det i Økonomiudvalget, så lærerne har stadig en chance for at komme med et udspil.