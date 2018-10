Lokale folketingsmedlemmer er enige: Valget kommer til foråret

I den socialdemokratiske lejr tror mange ifølge Karen Klint (S), at valget falder den 19. marts. Argumentet er, at det af oversigten over folketingsårets lovprogram fremgår, at regeringen i marts og april vil fremsætte nul lovforslag mod 39 lovforslag i februar.

Sammen med flere af de lokale toppolitikere peger hun dog på, at Løkke efterhånden er kendt som en mand, der går planken ud og venter til det sidste med at udskrive valg.

- 8. marts. Kvindernes kampdag og ny, kvindelig statsminister, siger hun og understreger, at hun gerne ser et valg så snart som muligt.

Det vurderer de fleste af de folketingsmedlemmer, der er valgt i Sydjyllands Storkreds, på. Adspurgt af JydskeVestkysten tror 13 af de 18 lokalvalgte, der har svaret, således specifikt på et valg i marts eller april, mens fem mener, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trykker på valgknappen på et uvist tidspunkt i første halvdel af 2019.

Løkke har tidligere sagt, at valget først kommer i 2019, og i åbningstalen tirsdag sagde han desuden om det kommende valg, at der er "mange opgaver, før vi når dertil". Løkkes partifælle Anni Matthiesen er overbevist om, at valget kommer et stykke tid inden Europaparlamentsvalget, fordi to valg samtidig ifølge hende rent praktisk bliver besværligt.

- For dem, der ikke har tålmodighed til at vente, kan jeg i dag afsløre en dato. Der skal være valg til afholdelse søndag den 26. maj 2019, sagde Løkke, hvorefter han holdt en kunstpause, hvor hele salen holdt vejret.

Christiansborg er en rigtig rygtebørs, og ifølge Jan Rytkjær Callesen (DF) har spekulationerne da også gået på, om Løkke kunne finde på at udskrive valg i forbindelse med åbningstalen tirsdag. Det skete ikke. Dog benyttede Løkke lejligheden til at spille sine tilhørere i folketingssalen et valgpuds.

Klar til valg

Muligheden for et hurtigt valg i november er dog stadig til stede, mener Henning Hyllested (EL). Hvis de kommende finanslovsforhandlinger går i hårdknude, tror han, at Løkke vil overveje at udskrive valg og satse på et godt resultat i stedet for at risikere for mange knubs under hårde forhandlinger.

Skulle det ske, at Løkke trodser forventningerne og udskriver valg inden 2019, er de lokalvalgte beredt. Eksempelvis har Jan Rytkjær Callesen fået 400 nye valgplakater hjem som supplement til de gamle fra for fire år siden, mens Troels Ravn (S) har 16.000 valgbrochurer parat til at dele ud på gader og stræder i næste uge i sin kreds, Billund-Vejen.