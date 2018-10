Lokal minister revser Folketinget i ny bog

Forfatterduoen understreger, at bogen ikke er et stykke reality, der hænger kollegaer ud eller på anden måde indeholder kulørte detaljer. Tværtimod har det været vigtigt for dem, at man ikke kan genkende konkrete personer i de eksempler, der bliver fremhævet.

- Vi har oplevet en masse frustrationer og ting, der ikke fungerer. Det har vi noteret gennem vores mange år herinde, siger Eva Kjer Hansen, der er minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde, og fortæller, at bogen på den måde har været flere år undervejs.

Folketinget skal opdateres

Ifølge Morten Flindt har det ligeledes været vigtigt ikke at lave en bog, der kan affejes som værende et partipolitisk indlæg fra Venstre. Tværtimod er bogen tænkt som et konstruktivt oplæg til debat, der skal give anledning til at diskutere demokratiet og minde om, at folkestyret ikke må tages for givet.

- Vores budskab er, at Folketinget bliver nødt til at blive opdateret og tilpasset den tid, vi befinder os i. Det er lang tid siden, det er sket sidst, og derfor er det ikke helt så effektivt, som det kunne have været. Hvordan vi får et stærkere folketing, vil vi gerne indlede en debat om, siger Morten Flindt.

Dog indeholder bogen konkrete løsningsforslag, der er mere eller mindre politiske. Blandt andet foreslår Kjer og Flindt at nedlægge Etisk Råd, Det Økonomiske Råd og Klimarådet som ifølge dem driver "skattefinansieret lobbyisme". Det har blandt andet fået Benny Engelbrecht op af stolen.

- Et medlem af regeringen ønsker at nedlægge den uafhængige vagthund, der holder øje med finansministeriet på centrale områder som finanspolitisk holdbarhed, udgiftslofter og offentlige saldo. Er det seriøst regeringens politik?, skriver det sønderjyske folketingsmedlem på Twitter.