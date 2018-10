Lokal minister revser Folketinget: Her er et uddrag af ny bog

JydskeVestkysten har fået lov til at bringe et uddrag af den bog, som den sønderjyske minister, Eva Kjer Hansen (V), har skrevet sammen med sin særlige rådgiver gennem mange år Morten Flindt. Bogen hedder "Det forsømte Folketing", og skal ifølge ministeren skabe debat om, hvorvidt Folketinget fungerer, som det skal, om det i tilstrækkelig grad følger med tiden, og om hvad politikerne skal stille op med deres dårlige image. Uddraget er taget fra kapitlet "Folketinget kender ikke reglerne", og handler om, hvordan mængden af love og regler vokser og vokser til gene for det offentlige, erhvervslivet og den almindelige borger.