Lokal folketingskandidat råber op i sag om opholdstilladelse: - Det er jo fuldstændigt grotesk

Nils Sjøberg, der til det kommende folketingsvalg stiller op for Radikale Venstre i Sydjylland, besøgte tirsdag Zohreh Bagheri og hendes familie i Marstrup syd for Haderslev. En uanstændig sag, kalder han forløbet, og nu vil han arbejde for at ændre lovgivningen, så andre familier ikke risikerer at ende i samme situation. Foto: Jacob Schultz