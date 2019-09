Lokal V-profil raser over ministerudmelding om lukningstruet forskningscenter

Venstres Anni Matthiesen mener, at erhvervsminister Simon Kollerup er fyldt med dårlige undskyldninger i sagen om det lukningstruede Center for Landdistriktsforskning. Ministeren vil drøfte en løsning med Folketingets partier, men det er at lægge ansvaret fra sig, mener hun. Besynderlig udmelding, siger Christian Rabjerg Madsen (S)

Kritik: Erhvervsminister Simon Kollerup (S) skubber ansvaret fra sig, når han insisterer på at indlede forhandlinger med alle Folketingets partier om en ny bevilling til Center for Landdistriktsforskning.

Det mener det lokalvalgte folketingsmedlem fra Venstre, Anni Matthiesen. Reaktionen kommer, efter at ministeren i et svar til Enhedslistens Henning Hyllested har meldt ud, at han vil finde en løsning med bred politisk opbakning for centeret, der i 2017 mistede en bevilling på to millioner kroner. Det skete, fordi den daværende VLAK-regering besluttede at sende forskningsmidlerne i fri konkurrence.

Dengang stillede Socialdemokratiet et modforslag om at annullere beslutningen, så Center for Landdistriktsforskning kunne beholde sin økonomiske støtte.

- De har lovet højt og helligt, at der skal skaffes to millioner. Nu skubber ministeren ansvaret væk fra sig selv. Det er fair, han gerne vil lave brede aftaler, men det er grotesk, når han allerede har flertal med de røde partier, siger Anni Matthiesen, der mener, at Simon Kollerup blandt andet skylder svar på, hvor han vil finde de ekstra to millioner kroner.

- De råber og skriger om, hvordan vi (den tidligere regering, red.) gør tingene, mens de sidder i opposition. Når de så får magten, finder de alle mulige undskyldninger for, hvorfor de ikke bare udfører det, de har lovet.