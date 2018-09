Lokal S-profil hiver minister i samråd om VUC Syd-sagen

Det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen (S) vil nu have undervisningsminister Merete Riisager (LA) i tale i VUC Syd-sagen. Derfor vil han hive ministeren i et lukket samråd, efter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) tirsdag besluttede at afsætte VUC Syds bestyrelse.

- Et samråd med en minister vil give mulighed for at få uddybet tankerne bag det at afsætte bestyrelsen og indsætte en ny. Samtidig vil det også give mulighed for at tage hul på diskussionen om, hvordan vi afhængigt af udfaldet kan være sikre på, at der er voksenundervisningstilbud i Sønderjylland, siger Jesper Petersen.

Stuk har erstattet bestyrelsen med et midlertidigt styre, der har til opgave at kortlægge og vurdere skolens økonomiske situation. Det sker, efter styrelsen har konstateret, at VUC Syd er i alvorlige økonomiske problemer. Det midlertidige styre på skolen skal give Stuk grundlag for at kunne vurdere, om VUC Syd kan fortsætte sin drift.