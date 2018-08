Jesper Petersens (S) jubel på Twitter mundede ud i, at en mand skrev, at det er retfærdigt, hvis politikerens søn går bort. Jesper Petersen er rystet over tweetet, mens manden bag tweetet føler sig misforstået og nægter at undskylde.

Angreb: Et jublende indlæg på det sociale medie Twitter udviklede sig tidligere på ugen til lidt af et mareridt for det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen (S). Den socialdemokratiske skatteordfører udtrykte onsdag sin glæde over, at regeringen har droppet et forslag om at nedsætte arveafgiften, og det medførte en noget voldsom reaktion fra en anden Twitter-bruger.

"Hvis det er retfærdigt, at jeg skal betale 36,25 procent i arveafgift, så er det vel også retfærdigt, at dine livsarvinger og din (formoder jeg) lille grimme søn går bort, så du kan prøve, hvordan det er?," lød svaret fra Jakob Greve på det sociale medie.

- Jeg blev nødt til læse det tre gange. For jeg tænkte, at det skriver han simpelthen bare ikke. Men det gjorde han, og det, der lægger i det, er, at han skriver, at det er retfærdigt, hvis et af mine børn døde. Det blev jeg selvfølgelig vred over og ked af, siger Jesper Petersen.