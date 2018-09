Lokal S-politiker kræver ministres svar på sydjysk kvindes død

Folketingsmedlem Troels Ravn (S) kræver svar fra to ministre efter en sag, hvor en ældre kvinde døde, efter hendes søn angiveligt i tre timer forgæves forsøgte at ringe til en ambulance.

Sundhed: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bliver nu inddraget i en sag om en 88-årig sydjysk kvindes død. Kvinden fra Lintrup nær Rødding afgik for nylig ved døden, efter at hendes søn angiveligt i tre timer forgæves havde forsøgt at ringe efter en ambulance.

Det er i hvert fald den historie, sønnen har fortalt det lokale folketingsmedlem Troels Ravn (S), som nu har besluttet at stille spørgsmål til de to ministre om sagen. Han fortæller, at alarmcentralen ifølge sønnen afviste at sende en ambulance, selvom kvinden havde brug for det.

- Jeg tager sagen op, fordi den har almen interesse. Det er ikke for at hænge en vagtlæge eller i det her tilfælde alarmcentralen ud, men det er et udtryk for, at systemer ikke fungerer, siger Troels Ravn.

Han vil blandt andet derfor også spørge ministrene, om de har et overblik over antallet af tilfælde, hvor alvorligt syge borgere, der har akut brug for hjælp, afvises af alarmcentralen på et fejlagtigt grundlag.

- Den her sag er så alvorlig og grel, at jeg vurderer, at man skal tage det op. Jeg håber, at vi kan få et overblik over, hvor mange der afvises. Vi må få fakta frem og så forholde os til problematikken.