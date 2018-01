Løsning trækker ud: Vagtlæger kan vente med at betale gebyr

Indtil der er endelig afklaring om en løsning på vagtlægeflugten, kan læger vente med at betale omstridt gebyr på 4000 kroner, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Vagtlægechef tror på, at læger vender tilbage, hvis løsningsforslag bliver til virkelighed.

Løsning: Vagtlæger, der har modtaget en regning for det omstridte gebyr på 4000 kroner, får nu lov at vente med at betale. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at vagtlæger kan vente med at betale gebyret, indtil det er afklaret, om et fælles løsningsforslag kan føres ud i livet. Tidligere på måneden kom det frem, at det nye gebyr har fået 63 vagtlæger til at kvitte jobbet i Region Syddanmark

For at bremse vagtlægeflugten vedtog blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed, regionerne og Praktiserende Lægers Organisation i sidste uge et fælles løsningsforslag, hvor det blev besluttet at droppe gebyret på 4000 kroner. I stedet skal der i fremtiden betales ét samlet gebyr for hver region. Et beløb, der ifølge Region Syddanmark vil lyde på omkring 7500 kroner.