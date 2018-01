Løsning på vej: Lægevagtsregning kan ende hos regionen

Regningen for de nye gebyrer for vagtlæger kan ende med, at regionen må betale. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2014)

Politikere og læger tror på, at der bliver fundet en løsning på konflikten om et nyt gebyr, der har fået 67 vagtlæger til at sige deres job op i Region Syddanmark. Der er dog stadig uenighed om, hvem der skal stå med regningen.

Opblødning: Der hersker optimisme om, at der nok skal blive fundet en løsning på vagtlægeflugten fra Region Syddanmark. Både de praktiserende lægers organisation, PLO, og vagtlægechefen udtrykker optimisme om, at konflikten, der omhandler et gebyr på 4.000 kroner, som har fået 67 vagtlæger til at sige stop, vil blive løst i den nærmeste fremtid. - Jeg tolker primært de politiske udmeldinger, som om at det skal laves om. Og den melding sætter jeg stor pris på, siger formand for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg. Onsdag aften udsendte Styrelsen for Patientsikkerhed en pressemeddelelse ud om, at de i den kommende uge har inviteret regionerne og PLO til et dialogmøde for at få løst konflikten. - Alle ordførere mener, der skal gøres noget ved det centralt. Indtil videre er det så blevet til et møde, og det er jeg meget fortrøstningsfuld overfor, siger Jørgen Skadborg. Også hos vagtlægechefen i Region Syddanmark, Ole Holm Thomsen, er der glæde at spore over, at der tilsyneladende fra flere sider er velvilje i forhold til at få løst problemet. Han udtalte ellers i onsdagens avis, at konflikten i sidste ende kunne betyde lukkede konsultationer og længere ventetid for patienter. - Jeg ser det som om, at alle er interesseret i at finde en løsning. Jeg tror, der kommer en løsning, men hvordan den kommer til at se ud, tør jeg ikke sige, fortæller han.

Sagen kort Problematikken omkring vagtlægernes gebyr tager udgangspunkt i, at Folketinget i sommeren 2016 besluttede at styrke kontrollen med sundhedsvæsnet.



Tanken var, at dem, der skal kontrolleres, selv skal betale for det. Konkret betød det, at de læger, der kører som vagtlæger, men ikke har egen lægepraksis - eksempelvis hospitalslæger, uddannelseslæger eller pensionerede læger - registreres som et selvstændigt behandlingssted. Det betyder et nyt gebyr på 4.000 kroner. Vagtlæger med egen praksis er allerede registreret som et behandlingssted.



Loven trådte i kraft i januar 2017, men det er først nu, at den rulles ud over for vagtlægerne. Derfor skal de betale for egenkontrollen med tilbagevirkende kraft.



Der er omkring 600 vagtlæger i Region Syddanmark. Cirka 440 af dem arbejder som praktiserende læger ved siden af.