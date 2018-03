Løsning på vagtlægekrise trækker i langdrag

Region Syddanmark ved ikke, hvad status er på arbejdet med at finde en endelig løsning på den vagtlægekrise, der i januar, fik 63 vagtlæger til at kvitte jobbet i Region Syddanmark. Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at der snart bliver præsenteret en løsning.

Vagtlæger: De havde egentlig forventet en afklaring i slutningen af januar, men over en måned senere er der endnu ikke fundet en endelig afklaring på vagtlægekrisen. Allerede den 11. januar blev blandt andet Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Danske Regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed enige om at droppe et nyt omstridt gebyr på 4000 kroner for vagtlæger, som fik 63 vagtlæger i Region Syddanmark til at kvitte jobbet.

De blev i stedet enige om, at der i fremtiden betales ét samlet gebyr for hver region, så hver enkelt vagtlæge ikke skulle betale et gebyr. Alligevel er der lidt under to måneder, efter parterne blev enige om et løsningsforslag, endnu ikke indgået en endelig aftale.

- Det undrer mig lige så meget, som det undrer dig, siger afdelingschef for praksis i Region Syddanmark, Frank Ingemann Jensen, der har siddet med til forhandlingerne om en endelig aftale.