Løkkes plan for færre indlæggelser mødes med skepsis: En enorm arbejdsbyrde for læger

Statsministerens målsætning om 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre hospitalsbesøg møder kritik fra formanden for PLO i Region Syddanmark. Han mener, at arbejdsbyrden bliver enorm på grund af lægemangel.

- Den her arbejdsbyrde er helt urimelig, hvis den skal fordeles ud til de almene praktiserende læger. Manglen på praktiserende læger er et problem, som skal løses, hvis man vil flytte så mange behandlinger, siger han.

Formand for Region Syddanmarks Udvalg for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren er enig med Jørgen Skadborg.

- Ambulante besøg hos hospitaler tager omkring en halv time. Flytter man det ud i almene lægepraksisser, hvor vi kun har 3400 læger på landsplan og her i regionen 800, vil det være en enorm arbejdsbyrde. Det vil øge den enkelte læges arbejdstid med en time om dagen cirka. For arbejdet er i forvejen cirka 51 timer om ugen. Den arbejdstid har endda været stigende de seneste par år.

Sundhedsreform: Formanden for de Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark Jørgen Skadborg er skeptisk, efter Lars Løkke Rasmussen (V) har løftet sløret for, at der i 2025 skal være 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre hospitalsbesøg. Det mål er en del af den nye sundhedsreform.

Minister lover løsning

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) understreger, at målsætningen om færre indlæggelser og hospitalsbesøg ikke er grebet ud af den blå luft og lover, at regeringen senere vil redegøre for, hvordan man er nået frem til målsætningen. Hun erkender, at der er et problem i forhold til mangel på læger.

- Det er rigtigt, at der mangler praktiserende læger, og det kan være svært at få ny læge, hvis man eksempelvis flytter, siger hun og lover, at regeringen snart fremlægger konkrete løsninger på, hvordan man kan skaffe flere læger.

Jørgen Skadborg har endnu ikke set sundhedsudspillet, men han håber, at det omfatter flere læger. Han mener dog ikke, at antallet af behandlinger kan løftes alene ved at tilføre flere penge og mere sundhedspersonale til kommunerne og de almene praksisser som lovet af statsministeren.

- Fra man bestemmer sådan noget her på Christiansborg, til det kommer til at ske, kommer der til at gå syv til otte år, før det er gennemført. For at det kan lade sig gøre, så skal der en massiv satsning til på antallet af praktiserende læger. Man skal altså bestemme sig for, at vi skal være 5000 praktiserende læger frem for 3400 på landsplan. Så vil man begynde at kunne snakke om, at man vil kunne varetage opgaver for sygehusvæsenet.

Ifølge Ellen Trane Nørby vil regeringen komme med flere tiltag end blot at skaffe flere læger.

- Vi skal også modernisere almen praksis, så sygeplejersker, jordemødre og andre faggrupper kommer til at spille en stadig større rolle i de lokale sundhedshuse, siger hun.