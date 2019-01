Løkke i klima-opråb til sønderjyske landmænd: Vis, at I er en del af løsningen

Nytårskur: Klimaproblemer er en af fremtidens største udfordringer, og landbruget er nødt til at bidrage med løsninger til klimaproblematikken, hvis kampen skal vindes. Sådan lød meldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han mandag aften gæstede Agerskov som hovedtaler ved Sønderjysk Landboforenings årlige nytårskur.

- Det nytter ikke at afvikle landbruget. Løsningen er, at vi udvikler dansk landbrug, så den bliver mere klimavenlig, sagde statsministeren.

Selvom sommerens tørke har været ualmindelig hård ved landmændenes økonomi takkede Lars Løkke Rasmussen netop tørken for at sætte klimaet på dagsordenen. Også i landbruget.

- Sommerens særlige vejr bliver med sikkerhed ikke en enlig svale. Den globale opvarmning er realitet, som vi er nødt til at håndtere. Der er det ene gode ved tørken, at det har været med til på tværs af partiskel og by og land at vække erkendelsen af, at vi står med klimaudfordringer, som vi må tage alvorligt, sagde Lars Løkke Rasmussen, der ikke lagde skjul på, at landbruget kommer til at mærke politiske tiltag, der skal forbedrede klimaet.

- I skal vise, at I er en del af løsningen, og at I har øje for næste generation. Det er også en del af landbrugets DNA.