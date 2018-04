Livsstilsekspert om konfirmationer: - Det minder jo mest af alt om et bryllup i miniudgave

Der bliver lagt i ovnen til den helt store fejring, når tusindvis af unge landet over i disse uger bliver konfirmeret eller 'nonfirmeret'.

Det fortæller livsstilsekspert Christine Feldthaus, der i årevis har beskæftiget sig med danskernes forbrug og adfærd.

Hun har kigget på nutidens konfirmander og sammenlignet dem med dengang, hun selv blev konfirmeret i midten af 70'erne. For der er virkelig sket noget, mener hun.

- Det, jeg oplever, er, at festerne jo mest af alt ligner et bryllup i miniudgave. Da jeg blev konfirmeret, var det noget med at være i kirken og så hjem til suppe, steg og is med den nærmeste familie. Det var sådan, det var dengang. I dag er der en helt anden forbrugsfest. Nogle børn bliver ligefrem hentet i Ferrari, og kjolerne til pigerne kan virkelig løbe op i høje beløb. Festen, ja den skal have en ordentlig én på nakken, fortæller hun og understreger, at der selvfølgelig er tale om en generalisering.

Ifølge livsstilseksperten er festerne symptomatiske med det generelle velfærdsboom i Danmark.

- Man kan godt mærke, at danskerne er blevet dobbelt så rige siden min barndom. Det afspejler sig i hele vores måde at være i verden på. Og denne dobbelte velstand kommer også til udtryk henne i konfirmationsbilledet. Jeg vil også vædde med, at man får cirka dobbelt så meget i konfirmationsgaver, som man fik dengang, og der vil være meget prestige forbundet med pengegaverne. Alt er ligesom på et andet niveau.