Livreddere er igen klar på strandene i Syd- og Sønderjylland

Livredderne fra TrygFonden Kystlivredning anbefaler, at man altid bader mellem de to rød-gule flag i strandkanten, som markerer det område, hvor livredderne holder særligt øje.

Regionen: 28. juni hejser de specialuddannede kystlivreddere fra TrygFonden Kystlivredning flaget i livreddertårnet på strandene i Vejers, Henne, Lakolk, Rindby og Hvidbjerg samt på strande og havnebade i hele landet. Tårnene er åbne hver dag fra kl. 10 til 18 frem til den 21. august, og livredderne er klar til at give gode råd til at passe på sig selv og hinanden i vandet.

Ekstra tryghed

- I et land som Danmark, hvor vi er omgivet af vand og lange kyststrækninger, er det vigtigt at lære at svømme og begå sig sikkert ved og i vandet. Men selv den bedste svømmer kan komme i vanskeligheder, og der er livredderne en ekstra tryghed på strandene, som kan træde til, hvis man kommer i nød. Men det forebyggende arbejde er også en vigtig del af livreddernes arbejde. Derfor bruger de meget tid på at tale med badegæsterne om forhold som fralandsvind og revlehuller, som man skal være særlig opmærksom på, før man går i vandet, fortæller René Højer, programchef i TrygFonden i en pressemeddelelse.

Alene i 2018 udførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 88.355 indsatser, hvoraf de 52 betegnes som aktioner, hvor personer var i livsfare.