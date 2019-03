Først kæmpede Kim Møller imod med næb og kløer. I dag nægter han at lade sit liv påvirke af Sønderborgmotorvejen, der i 2012 stod færdig under 100 meter fra hans hus. Kim Møller er friluftsmenneske, og som en slags protest har han ganske få meter fra nødsporet bygget et shelter, som han overnatter i om sommeren.