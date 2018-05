Live: Søren Pind takker af og giver ministeriet videre til sønderjyske Tommy Ahlers

Tommy Ahlers

Erhvervsmand Tommy Ahlers bliver ny uddannelses- og forskningsminister, efter at Søren Pind (V) har forladt dansk politik. Det oplyser Statsministeriet.



Tommy Ahlers er blandt andet kendt for iværksætterprogrammet "Løvens Hule" på DR1. Han er hentet udefra og er ikke medlem af Folketinget.



- Jeg har masser af visioner og masser af holdninger. Men nu har jeg været vidende om det her i 14 timer, så jeg skal lige ind i stoffet, siger Ahlers i forbindelse med præsentationen ved Amalienborg.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har et godt kendskab til Ahlers. Den nyudnævnte minister er nemlig medlem af regeringens Disruptionråd. Statsministeriet oplyser, at Ahlers fortsætter i Disruptionråd.