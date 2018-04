Live: Skal der opsættes et hegn ved grænsen, der kan stoppe svinepest og illegale flygtninge?

JV Live: Regeringen og Dansk Folkeparti har offentliggjort en aftale om at bygge et 68 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse. Hegnet skal holde vildsvin og afrikansk svinepest ude af landet. DF mener samtidig, at hegnet kan stoppe illegale flygtninge fra at krydse grænsen.

Hegnet skal være halvanden meter højt og graves cirka en halv meter ned i jorden. Prisen for hegnet er anslået til 70 millioner kroner.

Men skal vi have et vildsvinehegn eller ej? Hvad kommer det i så fald til at betyde for borgerne i området? Hvor længe skal det være opsat, hvem skal betale for vedligeholdelsen og kan et hegn overhovedet holde svinepesten ude af Danmark?

Disse og mange flere spørgsmål skal folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen (DF) og formand for det tyske mindretal Hinrich Jürgensen debattere på VUC Syd i Aabenraa i aften.

Bliv klogere på, hvad der er op og ned i debatten ved at følge med live fra mødet her i artiklen klokken 19.30.