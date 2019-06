Liv og glade dage

Alle fotografer har en passion for at fortælle historier med kameraet som værktøj. Det er drivkraften bag JydskeVestkystens syv pressefotografer og fotojournalister, når de tager på en opgave for redaktionen. Men alle har også deres egen niche, hvor temaet giver dem ekstra benzin på motoren og flere hestekræfter til at fange det helt rigtige motiv. Nogle af mine kollegaer vender for eksempel igen og igen tilbage til marskens natur, bokseringens drama, den stilfærdige personskildring eller noget helt fjerde. Det trænede øje vil genkende disse signatur-billeder, hvor man kan se, at fotografen er inde i sit stof, og har lagt passion i sit arbejde. Denne uges billeder fra JydskeVestkysten og jv.dk er udvalgt af fotograf Timo Battefeld. Timo Battefeld TBA@jv.dk