Linjerne er ført: Her kan den nye motorvej komme til at ligge

Billedet illustrerer de to strækninger, der er i spil til at blive den kommende hærvejsmotorvej. Grafik: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet sender nu biologer ud i marken for at undersøge to strækninger, hvoraf den ene bliver til en ny motorvej, der går fra Haderslev over Give til Billund.

Infrastruktur: Arbejdet med at planlægge en ny motorvej mellem Haderslev og Give er nu nået til det punkt, hvor Vejdirektoratet har lagt sig fast på to potentielle strækninger. Vejdirektoratet går i gang med natur- og miljøkortlægningen af de to strækninger i næste måned, og det betyder, at de berørte jordejere og beboere vil få et brev om, at de snart kan få besøg af arkæologer og biologer i deres baghave. Området, der undersøges, er som udgangspunkt 400 meter bredt, men en særlig art af frøer udvider undersøgelsesområdet i den sydlige del af strækningen til 600 meter. Begge foreslåede strækninger går fra Give, ned til Billund, gennem Lunderskov og ender i Haderslev. Den ene rute går vest om Billund, mens den anden løber øst om lufthavnsbyen.

Sagen kort Vejdirektoratet er i gang med at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give over Billund til Haderslev. Det syd- og sønderjyske motorvejsstykke vil i givet fald blive en del af den såkaldte hærvejsmotorvej, der vil løbe parallelt med E45 fra Sønderjylland til Hobro-området. Den indledende høringsperiode blev gennemført sidste år med blandt andet tre borgermøder i henholdsvis Christiansfeld, Lunderskov og Billund. I løbet af den indledende høringsperiode modtog Vejdirektoratet 221 høringssvar, som der er udarbejdet et såkaldt høringsnotat om. Når VVM-redegørelsen afsluttes og offentligøres i sensommeren 2019, vil der blive afholdt en afsluttende høringsperiode med nye borgermøder.