Lige syd for grænsen vurderer man risikoen for udbrud af afrikansk svinepest som overhængende. Det skaber stor bekymring i Danmark.

- Vi ved ikke, hvordan eksportmarkederne vil reagere, hvis der bliver konstateret afrikansk svinepest umiddelbart syd for grænsen. Man kunne frygte, de ville betragte landene som et og lukke importen fra Danmark, fortæller bestyrelsesformand Mogens Dall fra Landbo-Syd i Aabenraa.

KIEL/AABENRAA: Endnu har Tyskland og dermed Slesvig-Holsten været forskånet for afrikansk svinepest. Men risikoen vurderes som overhængende. Det vækker bekymring nord for grænsen, hvor en milliardeksport og i værste fald godt 200.000 job kan stå på spil.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker. Men hos vildsvin er dødelighedsraten 90 procent. Et mindretal overlever dog, og kan dermed gennem længere tid sprede sygdommen til tamme besætninger, når vildsvin kommer i fysisk kontakt med tamme grise på friland.Sygdommen er konstateret i Polen

Skærpet kontrol

I Tyskland skal kontrollen ved østgrænserne skærpes. Desuden bliver vildsvinebestanden i Slesvig-Holsten reduceret gennem jagt. Slesvig-Holsten overvejer endvidere pengepræmier til jægere, som nedlægger vildsvinesøer.

Miljøminister Robert Habeck orienterede fredag den slesvig-holstenske landdag om de forebyggende foranstaltninger. Majsmarker er det perfekte gemmested for vildsvin. Derfor vil delstaten pålægge landmændene at have åbne arealer i marker for at lette jagten. Alternativt skal markerne indhegnes, så vildt ikke kan slippe ind.

Vildsvin respekterer ikke landegrænser. Ifølge Mogens Dall "pendler" et større antal vildsvin løbende over grænsen. Bliver der konstateret smitte i disse dyr i Danmark, eller kommer smitten videre til tamme svinebesætninger, lukkes eksporten af dansk svinekød.

I Danmark er der omfattende forebyggende foranstaltninger, men bedre kan det sagtens blive.

- Smitten kommer typisk i for eksempel pølser, som chauffører fra Østeuropa har med i madpakken. Smitten overføres, hvis madrester havner i naturen eller i en skraldespand, som bliver gennemrodet af et vildsvin. Derfor ville det være fornuftigt at konfiskere madvarer ved grænsen og for min skyld gerne give chaufførerne en dansk madpakke, mener Mogens Dall, der også ønsker sikrede affaldsbeholdere ved rastepladserne.