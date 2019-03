Levende patienter blev erklæret døde: Nu ændrer sygehus procedure

Sundhedsvæsnet: I april sidste år kunne JydskeVestkysten fortælle om 47-årige Steen Mikkelsen fra Vorbasse, der ved en fejl var blevet erklæret død i forbindelse med en indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus.

Hans journal lå ved siden af en afdød patients dødsattest på Sydvestjysk Sygehus. Det skulle vise sig at blive fatalt. En ansat på sygehuset kom nemlig til at skrive Steen Mikkelsens cpr-nummer på dødsattesten

Det gav ham uendeligt meget bøvl, da hans bankkonti, NemID og forsikringer blev lukket ned, boliglånet annulleret og pas, betalingskort, jagttegn og kørekort deaktiveret. Efterfølgende brugte han tusindvis af kroner på at få rettet op på fejlen.

Mindst seks andre syd- og sønderjyder har ligesom Steen Mikkelsen oplevet at blive erklæret døde i levende live i perioden 2010-2018.

Fejlene har nu fået Sydvestjysk Sygehus til at ændre procedure, skriver DR.

Tidligere skulle kun én person på sygehuset sørge for, at en patient blev erklæret død. Nu skal to personer klare opgaven.

- Vi gør nu det, at kapelbetjenten og den læge, der udfører ligsynet, sammenholder data på den seddel, der er på tåen, med patientens øvrige identifikationspapirer, fortæller ledende overlæge på Sydvestjysk Sygehus Torben Knudsen til DR.

- Der sidder for eksempel også et armbånd med data på patienten. Derudover sammenholder man oplysninger med journalen. To personer skal gøre det, så man er sikker på, at det er den rette person, man er i gang med at identificere, uddyber han.

Sydvestjysk Sygehus har afdelinger i Esbjerg, Grindsted og Brørup.