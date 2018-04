Levende blev erklæret for døde: Nu sætter regionen ind

- Når vi begår fejl, skal vi naturligvis hjælpe med at rette op igen. I tilfælde som disse, hvor konsekvenserne er så markante, er der slet ikke nogen tvivl om, at vi skal strække os meget langt, skriver Stephanie Lose i en mail til JydskeVestkysten.

Ifølge regionsrådsformand, Stephanie Lose, går regionsledelsen sammen med sygehusene nu i gang med at kigge på, hvordan lignende fejl kan undgås i fremtiden. Desuden vil de kigge på, hvordan sygehusene og regionen bedre hjælper de patienter, der oplever at blive registreret som døde på fejlagtig vis.

Minister bakker op

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder situationer, hvor patienter erklæres døde ved en fejl, for groteske. Men hun fastslår, at systemet, hvor oplysninger om en persons død automatisk vandrer fra register til register, er lavet for at skåne den afdødes pårørende. På den måde skal de ikke midt i deres sorg håndtere praktiske ting som eksempelvis at underrette folkeregister, bank og øvrige myndigheder og virksomheder.

Men på grund af de sager, som JydskeVestkysten har beskrevet, vil Sundhedsministeriet ifølge ministeren nu gå i gang med at se på, hvordan åbenlyst forkerte fejl i patientjournaler kan rettes mere tydeligt.

- Det kan eksempelvis være en mulighed at blokere fejlagtige oplysninger, som andre ikke umiddelbart skal have adgang til at læse, men som skal kunne findes frem, hvis der bliver behov for det eksempelvis i forbindelse med en klage- eller erstatningssag, siger Ellen Trane Nørby i et skriftligt svar til JydskeVestkysten.