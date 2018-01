Levebrødspolitiker på vand og brød

Jens Møller på June og Peter Bellis ?kyssebænk? i Løgumkloster. Selv føler den omstridte politiker, at han har fået en form for dødskys. Et paradoks, at han blev vejet og fundet for let, da posterne skulle fordeles i Danmarks sydvestligste hjørne. Han afviser, at han er kontroversiel. Men måske nok en rebel. Foto: Hans Chr. Gabelgaard